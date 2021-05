Brasil tem 2,3 mil mortes e supera 80 mil casos em 24h

O Brasil registrou nesta quarta-feira (26) mais 2.398 mortes na pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos para 454.429, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O novo boletim ainda totaliza 16.274.695 casos do novo coronavírus Sars-CoV-2 desde o início da emergência sanitária, com o acréscimo de 80.486 diagnósticos em um dia.

O número de mortes registrado hoje representa uma redução na quantidade de óbitos contabilizados na mesma data da semana anterior, quando foram 2.641 vidas perdidas. Já em relação aos casos, o número é maior do que o somado na quarta passada (79.219).

As médias móveis, porém, continuam em patamares altíssimos, com 66.091 contágios e 1.820 óbitos por dia, apesar do último dado ter sofrido uma leve queda.

O consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL levantou, junto às secretarias estaduais de Saúde, 2.399 mortes e 79.459 casos nas últimas 24 horas. Ao todo, os veículos de imprensa registraram 454.623 mortes e 16.275.440 infecções pelo novo coronavírus.

Já a taxa de letalidade se mantém em 2,8%, enquanto que o estado do Rio de Janeiro é o que apresenta o maior índice da doença no Brasil, com 5,9%, mais do que o dobro da média nacional. Na sequência aparecem Pernambuco (3,3%), Amazonas (3,4%) e São Paulo (3,4%).

Os dados por estado continuam com São Paulo como o que mais acumula contaminações e vítimas em números absolutos, sendo 3.226.875 e 109.241, respectivamente.

Com informações da Ansa e do Estadão Conteúdo