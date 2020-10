Brasil tem 2ª feira com menos mortes por covid em 6 meses

O Brasil registrou nesta segunda-feira 271 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 154.176, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O número registrado nas últimas 24 horas representa o menor do País desde o dia 20 de abril, quando 116 mortes foram notificadas. Vale lembrar que na segunda-feira passada o número foi menor (201 mortes), mas se trata de um dia atípico por conta da contagem inferior realizada nos feriados.

Também foram notificados 15.383 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.250.727. As contagens diárias tendem a ser mais baixas aos domingos e segundas, em função de um represamento de testes nos finais de semana.

No último sábado, o País encerrou a 42ª semana epidemiológica do ano, a quarta consecutiva em que registrou queda nos números de casos e óbitos, ainda conforme o ministério.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Dados da imprensa mostram média móvel de 502 mortes ao dia

A média móvel diária de óbitos por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 502 nesta segunda-feira, 19. O estado de Roraima não enviou atualização dos dados.

Nas últimas 24 horas, o Brasil teve 18.586 novos casos e 341 novos óbitos. Ao todo são 5.251.127 pessoas contaminadas e 154.226 mortos por coronavírus, segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, e feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde. O balanço do Ministério da Saúde mostra que há 4.681.659 brasileiros recuperados da doença e outros 414.892 que seguem em acompanhamento.

Com informações da Reuters e do Estadão Conteúdo