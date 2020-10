Brasil tem 432 novas mortes por covid-19 nas últimas 24h

O Brasil registrou neste sábado 432 novas mortes por Covid-19, e o total de óbitos causados pela doença provocada pelo coronavírus no país é agora de 156.903, informou o Ministério da Saúde.

O país registrou também 26.979 novas infecções pela doença, o que leva o total de casos confirmados para 5.380.635, de acordo com os dados divulgados pela pasta.

A média móvel de mortes por covid-19 no Brasil ficou em 462 neste sábado, 24, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação. O número elimina distorções e registra com mais precisão as oscilações dos últimos sete dias.

O consórcio, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, computou 398 novos óbitos e 25.574 novos casos nas últimas 24 horas no País. O balanço é feito a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde.

No total, o Brasil chegou a 156.926 mortes e 5.381.224 casos confirmados de covid-19, segundo o consórcio dos veículos de imprensa. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, o País tem 4.817.898 recuperados da doença, enquanto outros 405.834 seguem em acompanhamento médico.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de mortes provocadas pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, onde mais de 224 mil pessoas morreram por causa da doença.

Já quanto ao número de casos, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking, atrás dos EUA, com mais de 8,5 milhões de infecções, e da Índia, onde 7,8 milhões de casos de Covid-19 já foram registrados.

Estado brasileiro mais afetado pela Covid-19, São Paulo chegou neste sábado às marcas de 1.089.255 casos e 38.726 mortes.

O segundo Estado com maior número de óbitos causados pela Covid-19, de acordo com os dados do ministério, é o Rio de Janeiro, que registrou até este momento 20.171 mortes, com 298.823 casos.

Fonte: Terra