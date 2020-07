Brasil tem 4º dia seguido com mais de mil mortes em 24h

O Brasil ultrapassou nesta sexta-feira a marca de 1,5 milhão de casos de coronavírus, com a confirmação de 42.223 novas infecções, cifra que eleva o total no país a 1.539.081, informou o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Em relação ao número de óbitos, foram notificadas 1.290 novas mortes, fazendo com que o total atinja 63.174, acrescentou o ministério. Foi o quarto dia consecutivo com mais de mil mortes – 1.280 na terça, 1.038 na quarta e 1.252 na quinta. O número também é o mais alto dos últimos 11 dias, desde que o Brasil bateu a marca de 1.374 mortes, no dia 23 de junho.

Considerando os números absolutos, o ranking de estados com mais casos e mortes se mantém inalterado. São Paulo, que lidera a lista, somou mais 343 óbitos nas últimas 24 horas, elevando o número total para 15.694. Ao todo, o estado contabiliza 310.517 casos confirmados, com 165.766 recuperados.

O Rio de Janeiro, por sua vez, ocupa a segunda colocação e registrou 10.500 mortes por covid-19, com 118.956 casos confirmados. São 168 óbitos e 2.133 contaminações em um dia.

O Brasil é o segundo país do mundo com maior contagem de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem quase 2,8 milhões de infecções confirmadas e mais de 129 mil óbitos.

Com informações da Reuters e da Ansa