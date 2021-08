Brasil tem 50 milhões de vacinados com 2 doses ou dose única

O número de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 16, a 115.988.775, o equivalente a 54,77% da população total. Já aqueles que receberam duas doses ou dose única de vacinas anticovid agora são 50.509.454, o que corresponde a 23,85% da população.

Os dados de imunização são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal. Nesta segunda, excepcionalmente, sete Estados deixaram de fornecer informações devido a instabilidades no sistema: Roraima, Acre, Paraíba, Amapá, Paraná, Mato Grosso e Rio de Janeiro.

Ainda assim, o País registrou 2.008.750 doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas nas últimas 24 horas. Ao todo, foram administradas 1.121.548 primeiras doses, 872.813 segundas doses e 14.389 doses únicas.

Em termos proporcionais, São Paulo continua sendo o Estado que mais vacinou com primeira dose, com 67,89% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 37,76%.

