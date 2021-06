Brasil tem 98 mil casos em 24h e volta a ser líder mundial

O Brasil registrou nesta sexta-feira (18) 98.832 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 17.801.462, informou o Ministério da Saúde. Também foram contabilizados 2.495 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 498.499.

Este é o segundo maior número de casos registrados em um único dia desde o início da pandemia, ficando abaixo apenas da marca vista em 25 de março deste ano, quando foram reportadas 100.158 novas infecções.

Dados compilados pela Reuters mostram que, em meio a essa disparada na contagem de casos, o Brasil voltou a liderar no número médio diário de novas infecções no mundo, sendo responsável atualmente por um em cada cinco casos registrados mundialmente a cada dia.

Em termos absolutos, o Brasil possui o segundo maior número de mortes por covid-19 no mundo, abaixo somente dos Estados Unidos, e a terceira maior contagem de casos confirmados de coronavírus, atrás dos EUA e da Índia.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) destacou em boletim publicado na véspera que o quadro da pandemia no Brasil permanece crítico e pode se agravar nas próximas semanas, diante da chegada do período de inverno.

Estado brasileiro mais afetado pela covid-19 em números absolutos, São Paulo atingiu nesta sexta-feira as marcas de 3.552.727 casos e 121.238 mortes. Minas Gerais é o segundo Estado com maior número de infecções pelo coronavírus registradas, com 1.724.506 casos, mas o Rio de Janeiro é o segundo com mais óbitos contabilizados, com 53.923 mortes.

O governo federal reporta ainda 16.136.968 pessoas recuperadas da covid-19 e 1.165.995 pacientes em acompanhamento.

