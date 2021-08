Brasil tem menor média móvel de mortes por covid em 6 meses

O Brasil registrou neste sábado 910 novos óbitos em decorrência da covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 556.370, informou o Ministério da Saúde. Também foram notificados 37.582 novos casos de coronavírus, colocando o total de infecções confirmadas no país em 19.917.855.

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia. O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de imunização.

Segundo dados compilados pela Reuters, a média diária de novas infecções no Brasil ao longo da última semana, de cerca de 45 mil, equivale a 58% do pico, registrado em 22 de junho.

Mesmo com esse arrefecimento, os dados também indicam que o Brasil ainda é o segundo país com maior média diária de novos casos, atrás apenas dos EUA, e também o segundo com maior média de óbitos, abaixo somente da Indonésia.

Consórcio de Imprensa

A média móvel de mortes por covid-19 no País ficou abaixo de mil pela primeira vez em mais de seis meses. Neste sábado, 31, com 925 novos óbitos confirmados pela doença, o Brasil registrou média de 991 vítimas diárias. A última vez que o indicador havia ficado abaixo da marca foi em 20 de janeiro deste ano, quando o número estava em 983.

A média móvel de vítimas elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, quando há menos serviços de notificação em funcionamento.

O número de novas infecções registradas neste sábado foi de 35.541, elevando o número de diagnósticos positivos de covid-19 para 19.914.578. Ao todo, o Brasil contabiliza 556.437 mortes pela doença.

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do Ministério da Saúde, 18.619.542 pessoas estão recuperadas.

Com informações do Estadão Conteúdo