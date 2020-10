Brasil tem menos de 500 mortes em 24h pela 1ª vez em 6 meses

O Brasil registrou nessa quinta-feira o menor número de mortes diárias pelo coronavírus em quase seis meses (considerando os dias de contagem regular, excluindo finais de semana, segundas, feriados e pós-feriados). Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, foram 497 novos óbitos, acima apenas das 428 mortes registradas no dia 30 de abril. Com isso, o País registra agora 155.900 óbitos desde o início da pandemia.

Também foram notificados 33.862 novos casos da doença provocada pelo coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.332.632. Essa é a maior contagem diária de novos casos desde o último dia 6, quando foram computadas quase 42 mil infecções.

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes por coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em casos, abaixo dos EUA e da Índia.

Apesar disso, nas últimas semanas a pandemia tem desacelerado no Brasil em relação ao pico atingido no final de julho, quando eram registrados por dia, em média, mais de 50 mil casos novos e mais de 1 mil óbitos.

Dados do consórcio da imprensa

De acordo com dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, o Brasil registrou média móvel diária de 493 óbitos pela covid-19 nesta quinta-feira, 22. A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana. O consórcio afirma ainda que o País teve 25.033 novos casos e 503 novos óbitos nas últimas 24 horas. No total são 5.325.682 pessoas contaminadas e 155.962 mortas.

Com informações da Reuters e do Estadão Conteúdo