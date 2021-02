Brasil ultrapassa 3 milhões de vacinados contra a covid-19

O Brasil ultrapassou a marca de 3 milhões de pessoas vacinadas contra a covid-19, mostram dados reunidos pelo consórcio de veículos de comunicação nesta quinta-feira, 4. A quantidade de imunizados chegou a 3.043.108, com dados atualizados nas últimas 24 horas em 21 Estados.

Em números absolutos, o maior número de doses foi aplicado no Estado de São Paulo, onde 660,4 mil pessoas já foram vacinadas. A quantidade de imunizados está acima dos 200 mil também na Bahia (254 mil), em Minas (236 mil) e no Rio (228 mil). Chegaram nesta quarta-feira, a São Paulo insumos importados da China que produzirão mais de 8,6 milhões de doses da Coronavac.

Levando em consideração a razão entre a população do Estado e o número de vacinados, a porcentagem é maior no Distrito Federal (3%), em Roraima (2,2%), no Amazonas (2%), únicos Estados onde a proporção é maior que 2%. No Acre, a porcentagem está em 0,6% da população vacinada, a menor taxa do País até aqui.

Fonte: Terra