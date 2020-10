Brasil ultrapassa marca de 5 milhões de casos de covid-19

O Brasil chegou à marca das 5 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus nesta quarta-feira, 7, com um média diária de óbitos de 631. O valor da média móvel considera os últimos sete dias a fim de evitar distorções ao longo da semana. No total, 148.304 brasileiros já morreram por causa da infecção, sendo que 733 novos óbitos foram contabilizados desde 20h do dia anterior, segundo balanço feito por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às Secretarias Estaduais de Saúde.

No País, o número total de infectados é 5.002.357 após o registro de mais 31.404 casos confirmados.

O Ministério da Saúde, por sua vez, informa que 4.391.424 brasileiros já se recuperaram da contaminação e 461.042 seguem em acompanhamento. O Ministério também registrou 31.553 novas infecções elevando o total a 5.000.694. Também foram notificadas pela pasta 734 novas mortes em decorrência da Covid-19, doença provocada pelo vírus, o que faz com que a contagem total de óbitos no país atinja 148.228.

O Brasil é o terceiro país do mundo a ultrapassar o patamar de 5 milhões de casos, após os Estados Unidos e a Índia. Já em relação ao número de mortes, fica abaixo somente dos EUA.

