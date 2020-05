Brasil vai fazer teste em massa para orientar ações de combate à Covid-19

O Ministério da Saúde divulgou uma nova estratégia para ampliar a capacidade de monitoramento do novo coronavírus no Brasil. Chamada de Diagnosticar para Cuidar, essa iniciativa tem o objetivo de realizar 46 milhões de testes, o que representa 22% da população Brasileira, para conhecer melhor a doença e, assim, elaborar medidas mais eficazes de proteção da sociedade, como afirma o secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira.

“Localmente se tenha um sistema de vigilância eficaz e capaz de identificar novos focos de transmissão. E minimizar, com isso, impactos de formas graves e a mortalidade. Além de buscar proteger os grupos de maior vulnerabilidade; isolar adequadamente quem realmente precisa ser isolado, que são as pessoas doentes e seus contatos; e auxiliar no atendimento, em uma prestação de serviço ao cidadão de modo adequado pelo sistema de saúde, seja público ou privado”.

Essa estratégia é dividida em duas ações: uma é a “Confirma COVID-19”, que identifica o vírus até sete dias do início dos sintomas e que só vai testar quem apresenta sintomas da doença; e a outra é a “Testa Brasil”, que identifica o vírus a partir do oitavo dia dos sintomas mas vai examinar, também, quem não apresenta sinais do coronavírus. Os resultados desses testes vão ajudar nas orientações do Ministério da Saúde, sobre como proceder em relação à doença, como afirma Wanderson Oliveira.

“Para isso é necessário realizar um número grande de testes para controle da transmissão e, também, para compreensão do padrão da epidemia que o ministro sempre cita. Estamos estudando cada localidade de acordo com a sua realidade”.

Essa estratégia de ampliação de testes é baseada no trabalho que foi feito na Coreia do Sul, e vão ter tanto unidades volantes quanto unidades fixas para a realização dos testes por todo o país.

