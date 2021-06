Brasil vence a Colômbia e avança em 1º

A seleção brasileira venceu a Colômbia por 2 a 1 com um gol marcado por Casemiro aos 54 minutos do segundo tempo e se classificou como primeira colocada do Grupo B da Copa América com uma rodada de antecedência. O jogo foi no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Os colombianos abriram o placar logo no começo, com Luis Díaz, e tomaram o empate aos 32 minutos do segundo tempo. No lance do gol de Roberto Firmino a bola bateu no árbitro Nestor Pitana durante a jogada, que não foi paralisada. Isso gerou forte reclamação dos colombianos. Após consulta ao VAR e quase dez minutos de paralisação, o gol acabou validado. Casemiro marcou nos acréscimos para sacramentar a virada e o primeiro lugar da chave com nove pontos, enquanto a Colômbia fica em segundo com apenas quatro.

A seleção brasileira vai a Goiânia para a última rodada da fase de grupos no domingo, às 18h, contra o Equador. Já a Colômbia fica de folga, porque o grupo é formado por cinco seleções, e espera o complemento da rodada para saber o que vem pela frente.

Fonte: UOL