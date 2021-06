Brasil vence a Venezuela com facilidade na Copa América

O Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0 neste domingo, no Estádio Mané Garrincha, pela estreia na Copa América. O gols foram marcado por Marquinhos, Neymar e Gabigol. Neymar também igualou Ronaldo em gols marcados pela seleção brasileira em jogos oficiais: são 67, atrás apenas do Rei Pelé. O craque do PSG passa a ser o segundo maior artilheiro da história da seleção.

O Brasil foi amplamente superior à Venezuela e desperdiçou oportunidades para alcançar um placar ainda mais dilatado. Os visitantes não criaram nada.

Líder das Eliminatórias, o Brasil já seria favorito contra a penúltima colocada, e o surto de covid-19 da “Vinotinto” só intensificou o desnível. O adversário só teve sete atletas no banco de reservas.

O Brasil voltará a campo para enfrentar o Peru, quinta-feira, no Nilton Santos. A Venezuela medirá forças com a Colômbia, também na quinta, no Estádio Olímpico.

Fonte: Gazeta Esportiva