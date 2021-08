Brasil vence Espanha e é bicampeão olímpico

A Seleção Brasileira conseguiu o bicampeonato dos Jogos Olímpicos. A equipe comandada por André Jardine bateu a Espanha por 2 a 1, em jogo que acabou na prorrogação após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Em jogo muito disputado, as seleções alternaram bons e maus momentos. Após um primeiro controlado pelo Brasil, a segunda etapa marcou um crescimento da Espanha, que por pouco não conseguiu a vitória no tempo normal.

Na prorrogação, o diferencial foi a entrada de Malcom, que deu volume ofensivo e conseguiu fazer o gol do título no início do segundo tempo da prorrogação.

Fonte: Terra