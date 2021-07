Brasil vence o Peru e avança à final da Copa América

Nesta segunda-feira, o Brasil derrotou o Peru por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, e garantiu vaga na final da Copa América. O time comandado por Tite foi dominante no primeiro tempo e marcou o gol da vitória com Paquetá, que decidiu pelo segundo jogo consecutivo.

A Seleção Brasileira foi amplamente superior na primeira etapa. Gallese teve que fazer três importantes defesas, mas não evitou o gol de Paquetá. O meio-campista mandou para as redes após uma linda jogada de Neymar, que deu uma caneta em um defensor peruano.

O Peru foi mais ofensivo no segundo tempo, finalizando mais vezes ao gol. No entanto, a Seleção conseguiu foi efetiva na proteção à área e controlou o jogo, evitando que os peruanos pressionassem e buscassem o empate.

O adversário do Brasil na final da Copa América sairá do confronto entre Argentina e Colômbia, que acontece nesta terça-feira, às 22h, no Mané Garrincha. A grande decisão acontece no sábado, às 21h, no Maracanã.

Fonte: Terra