Brasil vence Uruguai por 4 a 1 na Arena Amazônia

Dez jogos, com nove vitórias e um empate, e quase nenhuma empolgação do torcedor. Esse era o frio resumo da campanha da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 até a noite desta quinta-feira, 14. Em seu 11º jogo na corrida rumo ao Catar, o Brasil fez o clássico contra o Uruguai, venceu de forma impiedosa por 4 a 1 e recuperou seu prestígio com propriedade. A vitória apareceu com um futebol coletivo, mas com um destaque para um protagonista diferente – Raphinha, o então desconhecido atacante do Leeds United mostrou suas credenciais de titular da equipe.

Fazia um bom tempo que a seleção brasileira não jogava tão bem. Calejado com as críticas ao pobre futebol apresentado na vitória sobre a Venezuela e no empate com a Colômbia, Tite resolveu apostar em Raphinha como titular no ataque, ao lado de Neymar e Gabriel Jesus. A escolha surtiu efeito assim que o jogo começou, com a seleção brasileira trocando passes rápidos e sem medo de finalizar na meta do bom goleiro Muslera.

Assim, aos nove minutos, a defesa uruguaia não conseguiu parar o melhor jogador brasileiro. Fred, que fazia a dupla de volantes com Fabinho, deu um lindo toque por cima da zaga para Neymar já dentro da área. Ele dominou no peito, tirou Muslera da jogada e finalizou com força para abrir o placar na Arena Amazônia – 1 a 0 para o Brasil. Pouco depois, Lucas Paquetá fez boa jogada e cruzou rasteiro para Neymar, dentro da área. O atacante do PSG dominou e chutou, mas a bola bateu no zagueiro Godín. Muslera tentou afastar, mas Raphinha apareceu rápido pela direita e só empurrou para marcar o seu primeiro gol pela seleção – 2 a 0 para o Brasil.

Além de atacar com velocidade e em bloco, a marcação da seleção brasileira foi muito forte e esteve implacável. Edinson Cavani e Luís Suárez, estrelas do time do Uruguai, pouco apareceram.

O Brasil voltou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto. Logo no primeiro minuto, Neymar quase ampliou; aos três minutos, Gabriel Jesus parou em Muslera; aos cinco, mais uma vez o goleiro parou o ex-palmeirense – um massacre. O terceiro gol era questão de tempo e chegou aos 12 minutos. Em rápido contra-ataque, Gabriel Jesus tocou para Neymar, que tocou para Raphinha na frente dos zagueiros. O atacante entrou em velocidade na área e chutou forte no canto esquerdo – 3 a 0 para o Brasil.

Sem aliviar o ritmo, o Brasil seguiu no abafa. Aos 37, Neymar cruzou para Gabriel Barbosa, que cabeceou para o gol, mas a jogada foi paralisada por impedimento. Contudo, após análise do VAR (Árbitro de Vídeo), o gol foi validado.

Ponto final e, assim, o Brasil chegou aos 31 pontos, firme em sua caminhada rumo ao Catar. O próximo jogo será em 11 de novembro, contra a Colômbia, na Neo Química Arena.

Fonte: Agência Estado