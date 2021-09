Brasil x Uruguai terá 30% de público em outubro

Em entrevista exclusiva ao repórter Fábio Melo na manhã desta quinta-feira, o governador do Amazonas, Wilson Lima, confirmou que a partida entre Brasil e Uruguai, no dia 14 de outubro, na Arena da Amazônia, em Manaus, terá 30% da capacidade do estádio aberta para o público. O confronto é válido pela 12ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

A capacidade da Arena da Amazônia é de 44 mil pessoas. Os 30% liberados de público equivalem a pouco mais de 13 mil pessoas. Essa será a segunda vez que a seleção brasileira, que jogou uma Copa América no país, mandará um jogo com a presença de torcedores desde o início da pandemia. Os jogos realizados no Amazonas também vinham sendo realizados de portões fechados desde então.

Em preparação, o governo, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR) interditou o estádio desde a última semana para reparos no gramado e também na iluminação. Com os refletores queimados, a solução imediata foi pegar lâmpadas emprestadas do estádio Ismael Benigno, a Colina, também em Manaus.

A última vez que a seleção brasileira jogou em Manaus foi em 2016, também pelas Eliminatórias, só que para a Copa do Mundo da Rússia. Na ocasião, derrotou a Colômbia por 2 a 1, na estreia de Tite em solo brasileiro, com gols de Miranda e Neymar.

Nesta mesma Data Fifa, em outubro, o Brasil enfrentará Venezuela e Colômbia fora de casa e utilizará a capital colombiana como base também para treinos.

Em 2020, a CBF divulgou os locais de todos os jogos da Seleção nas Eliminatórias e definiu que a Arena da Amazônia receberia a partida contra o Paraguai. O duelo contra o Uruguai seria no Maracanã. Porém, com a pandemia de coronavírus, que modificou o calendário, o planejamento foi alterado.

Fonte: GE Com colaboração de Fábio Melo