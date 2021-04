Briga em família acaba com homem esfaqueado em Penedo

Uma briga em família acabou virando caso de polícia na noite desse sábado (10), no povoado Pescoço, no município de Penedo, no Baixo São Francisco alagoano. Um homem acabou esfaqueado durante a confusão. O caso foi registrado por militares do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM).

A confusão começou por volta das 19h30 quando o autor identificado pelas iniciais P.S.D.S, começou uma discussão com o filho identificado pelas iniciais E.D.S.S, que acabou esfaqueado. Após o crime, o autor fugiu do local tomando destino ignorado por familiares.

A vítima foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Coruripe. A guarnição orientou aos familiares que fossem até a delegacia registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.).

Fonte: 7Segundos