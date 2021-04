Briga entre vizinhos termina com um esfaqueado em Arapiraca

Uma briga entre vizinhos acabou com um deles esfaqueado, nesse domingo (18), em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência, um homem agrediu uma mulher com uma muleta, momento em que o marido da vítima, não satisfeito com a ação, deslocou-se até a casa do agressor, sendo esfaqueado pelo mesmo, após ambos entrarem em vias de fato.

Não há, no entanto, informações sobre o estado de saúde dele.

A motivação para a briga também é desconhecida, segundo informou a polícia.

Em meio à situação, os envolvidos foram conduzidos, em seguida, à Central de Polícia de Arapiraca, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Gazetaweb