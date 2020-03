Brother do BBB 2020 ameaça rasgar contrato da Globo após polêmica

Ex-participante do BBB 2020, da Globo, Hadson vem tentando causar a qualquer custo aqui fora do programa e, semanas após sua eliminação, ele tem acumulado atitudes polêmicas.

A mais recente foi uma afirmação feita sobre as regras do jogo, após a família de Gizelly mandar uma foto com uma “mensagem subliminar”, insinuando que ela teria chegado aos 2 milhões de seguidores.

Revoltado com a situação, Hadson detonou o deslize da produção e ainda relembrou a ida de Ivy e Daniel da casa de vidro ao confinamento, levando informações externas aos brothers.

“Já não bastou o erro da Casa de Vidro, produção? Deixaram vazar informações externas mais uma vez pra dentro da casa? 2 milhões?”, questionou, afirmando que tomaria uma atitude drástica.

“Vou rasgar o contrato, viu?!”, prometeu, mostrando toda a sua revolta. Vale lembrar que a polêmica teve início quando Gizelly venceu a prova do líder e recebeu uma foto da família.

A imagem mostrava seu cachorro, Jack Bacon, com um chapéu de aniversário, mas o que chamou a atenção da nova líder e de suas companheiras do VIP, Ivy, Rafa e Manu, foi o fato de ter dois bolos e balões escrito “2M”.

“Minha mãe fez festa de aniversário para o Jackinho! Comemorou dois anos, o menino está fazendo três”, revelou Gizelly, que tentava decifrar o motivo de ter dois bolos para a festa.

“Ah não, tem um bolo de dois e um bolo de três aqui”, observou a sister, em seguida. “Por que tem um bolo de dois?”, questionou Ivy. “Porque minha mãe é maluca”, respondeu Gizelly. “Ela estava na dúvida! Sua mãe é a melhor pessoa, ela não sabia a idade”, concluiu a mineira.

“E esse ‘M’ é o que, gente?”, estranhou a capixaba. Quem matou a charada foi Manu Gavassi, que afirmou que se tratava de outro tipo de comemoração. “Dois milhões de seguidores!”, avisou a cantora.

Todas as meninas começaram a pular de felicidade e a Globo, rapidamente, cortou a transmissão na hora. Empolgada e mais confiante, ela voltou a debater o assunto outras vezes na casa.

Fonte: RD1