Bruno Covas se afasta da Prefeitura de SP

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) , pediu licença de 30 dias do cargo para tratar de um câncer no sistema digestivo diagnosticado em 2019. A partir desta segunda-feira (03), quem assume a Prefeitura da capital é o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

Covas apresentou piora em seu quadro nos últimos meses. Após se recuperar parcialmente, a doença se espalhou para outras partes do corpo. A equipe médica do prefeito informou que foram encontradas metástase no fígado do paciente.

No último dia 16 de abril, Bruno Covas foi internado no Hospital Sírio Libanês para tratamento de quimioterapia e imunoterapia . Segundo os médicos, as sessões devem ser realizadas a cada 15 dias . Desde então, ele despachava do hospital ou de sua casa.

A Prefeitura será assumida por Ricardo Nunes, vice-prefeito na segunda gestão de Covas. Nunes é um dos principais interlocutores entre o Executivo e o Legislativo municipal. Foi vereador até 2020 e faz parte do grupo político ligado ao presidente da Câmara de Vereadores , Milton Leita (DEM).

Fonte: IG