Bruno Guimarães é convocado à Seleção no lugar de Casemiro

O volante Bruno Guimarães, do Lyon, foi convocado na tarde deste sábado pelo técnico Tite para os jogos da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, nos dias 13 e 17 deste mês. Ele substituirá Casemiro, cortado por testar positivo para Covid-19.

Esta foi a quinta baixa na Seleção para essas duas partidas, válidas pela terceira e quarta rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Os jogos acontecem no Morumbi e no Estádio Centenário de Montevidéu, respectivamente.

Antes, Tite já havia perdido o meia Philippe Coutinho, o volante Fabinho e os zagueiros Rodrigo Caio e Éder Militão.

Para os lugares deles foram convocados Lucas Paquetá, Felipe, Diego Carlos e Allan.

Além destes problemas, o técnico Tite já sabe que não poderá contar com o atacante Neymar para o primeiro jogo, contra o Uruguai. O jogador do Paris Saint-Germain faz tratamento para uma lesão no músculo adutor da perna esquerda.

Por conta disso, o atacante Pedro, do Flamengo, foi convocado.

Já o lateral-esquerdo Alex Telles se recuperou da Covid-19 e está liberado para defender a Seleção.

A seleção brasileira masculina de futebol lidera as Eliminatórias com duas vitórias em dois jogos – 5 a 0 sobre a Bolívia e 4 a 2 diante do Peru.

