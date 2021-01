Butantan anuncia na 3ª eficácia geral da CoronaVac

O Instituto Butantan anunciará em entrevista coletiva na terça-feira o dado de eficácia geral da CoronaVac, potencial vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e testada no Brasil pelo instituto paulista, disse em entrevista à GloboNews o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn.

Na quinta-feira, o governador de São Paulo, João Doria, ao lado do presidente do Butantan, Dimas Covas, anunciou em entrevista coletiva que a vacina tinha eficácia de 78% a 100% contra o coronavírus e que a potencial vacina foi 100% eficaz na prevenção de casos graves e moderados de Covid-19.

Na entrevista, Dimas Covas se recusou a divulgar os dados detalhados do estudo clínico em Fase 3 feitos no Brasil com a CoronaVac.

Na entrevista à GloboNews, Gorinchteyn disse que os dados anunciados na quinta são “secundários” e também não divulgou qual a eficácia geral do potencial imunizante. Ele disse que Covas dará uma nova entrevista coletiva na terça-feira para divulgar dados detalhados.

Na sexta, o Butantan ingressou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com um pedido de uso emergencial da CoronaVac no país.

