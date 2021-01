Butantan espera receber insumos até 10 de fevereiro

O Instituto Butantan espera receber da China até o dia 10 de fevereiro os insumos para o envase de mais 11 milhões de doses da CoronaVac, vacina contra covid-19 do laboratório chinês Sinovac, disse nesta quarta-feira o presidente do órgão, Dimas Covas.

Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Covas disse que a expectativa é que um lote inicial que será usado para o envase de 5,4 mihões de doses chegue até o final deste mês e os 5,6 milhões restantes até 10 de fevereiro.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que a gestão paulista está em contato direto com as autoridades chinesas para obter a liberação do governo da China para o envio dos insumos ao Butantan e Covas afirmou que, das quatro instâncias do governo chinês que precisam dar aval ao envio, três já o fizeram.

Na mesma entrevista, o presidente da InvestSP, agência de investimentos paulista, Wilson Mello, disse que uma nova fábrica do Butantan que produzirá integralmente a CoronaVac no Brasil, sem necessidade de importação de insumos da China, ficará pronta em 30 de setembro.

Fonte: Terra