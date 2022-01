Cadáver é encontrado enrolado em plástico em estrada vicinal

O 3º Batalhão de Polícia Militar confirmou um achado de cadáver, na noite desta quarta (26), em uma estrada de acesso ao Povoado Lagoa Seca, em São Sebastião, cidade a 130 quilômetros da capital alagoana, no agreste do Estado.

A PM chegou ao local por volta das 20h e encontrou o corpo de um homem, sem qualquer identificação, em meio a plásticos, já apresentando avançado estado de decomposição. A polícia não confirmou se o crime ocorreu no local ou se o cadáver foi apenas desovado.

Os militares acionaram a Perícia Oficial e o IML, que providenciou a remoção do cadáver para a sede do Instituto, em Arapiraca. Não há qualquer informação sobre a autoria do crime ou suas motivações, o que deve ser investigado pela polícia judiciária.

Fonte: Al24horas