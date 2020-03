Cai para seis o número de casos suspeitos de coronavírus em Alagoas

A Secretaria de Saúde de Alagoas (Sesau) informou, neste sábado (14), que dos 10 casos suspeitos de coronavírus no estado quatro foram descartados após exames, restando seis sob análise das equipes médicas. Em nota à imprensa, a secretaria destacou, também, que até o momento apenas um caso foi confirmado.

A pasta informou ainda que todos os pacientes estão sendo monitorados pela equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) e pela Secretaria de Saúde de Maceió. No Brasil, os casos suspeitos são 1.496 suspeitos e 121 foram confirmados.

Em seu penúltimo informe epidemiológico, publicado na sexta (13), a Sesau destacou que, em relação aos casos suspeitos, 68% são do sexo feminino e 32% do sexo masculino. As faixas etárias mais referidas estão acima dos 40 anos.

por Jonathas Maresia/Gazetaweb com Sesau