Câmara Municipal de Penedo aprova homenagem a Alexandre Toledo

O empresário e ex-prefeito de Penedo Alexandre Toledo terá seu nome identificando a avenida Beira Rio e a área de esporte e lazer da orla da cidade onde constituiu família e administrou uma indústria de açúcar e álcool e a prefeitura.

A homenagem ao político e administrador que faleceu em 30 de março, quase 60 dias após ter sido internado em função da Covid-19, foi apresentada pelo Vereador Valdinho Monteiro na Câmara Municipal de Penedo (CMP).

“É difícil perder um ente querido e não lembrar dele com emoção”, declarou Valdinho em seu pronunciamento sobre as virtudes pessoais e profissionais de Alexandre Toledo, líder que despertou no vereador o interesse pela política.

O legado de Alexandre Toledo também foi destacado por todos os parlamentares durante a sessão realizada por meio de videoconferência, modelo adotado pela CMP para manter as atividades legislativas, seguindo os protocolos sanitários em vigor.

O Presidente Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior (Júnior do Tó) disse que Alexandre Toledo foi um homem íntegro e político extraordinário, figura pública que influencia comportamentos até mesmo depois de sua morte.

Júnior do Tó comentou que pessoas que lhe disseram ter adotado medidas de prevenção e passaram a acreditar na letalidade do coronavírus após a perda do ex-prefeito de Penedo, deputado federal e secretário estadual de Saúde e de Agricultura.

‘seu’ Assis

Outro logradouro público de Penedo que passa a ter nova denominação é a Praça Costa e Silva, alteração apresentada pelo Vereador Alcides de Andrade Neto (Cidoca).

Ao invés do nome do general que foi presidente do país durante o regime militar que instaurou a ditadura no Brasil, após o golpe de 1964, o espaço situado na feira livre do Centro Histórico receberá o nome do falecido comerciante Francisco Assis da Silva.

Mais conhecido como ‘seu’ Assis, o homenageado faleceu em setembro de 2020, aos 84 anos. Ele foi prefeito de Porto Real do Colégio e dedicou sua vida ao agronegócio, além de trabalhar diariamente no ponto comercial próximo da praça que receberá seu nome.

Academias

Outra matéria aprovada na Câmara Municipal de Penedo foi o Projeto de Lei nº 005/2021, de autoria da Vereadora Raquel Tavares.

O PL reconhece como essencial a prática de atividades físicas, com orientação profissional, em locais privados para a realização de exercícios físicos e também em ambientes públicos adequados.

O reconhecimento da condição de essencial para o desenvolvimento de atividades físicas está relacionado com os benefícios às pessoas durante situações de emergência sanitária, a exemplo da atual pandemia de Covid-19.

Outro projeto pautado na sessão desta quinta-feira, 09, foi a solicitação do Poder Executivo Municipal para incluir Penedo no Consórcio Público para Gestão de Energia Elétrica e Serviços Públicos (CIGIP/AL), matéria que o vereador Valdinho Monteiro pediu vista.

