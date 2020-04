Câmara Municipal de Penedo realiza primeira sessão por videoconferência

A Câmara Municipal de Penedo (CMP) realizou nesta quinta-feira, 23 de abril, uma atividade inédita na casa legislativa: a primeira sessão parlamentar por videoconferência.

O pioneirismo da Mesa Diretora presidida por Marcelo Lins Pereira reativou os trabalhos legislativos que estão suspensos, no plenário, por conta da pandemia do coronavírus.

Convocados para a sessão extraordinária iniciada às 14h30, vereadores e Mesa Diretora debateram a solicitação, enviada pelo Poder Executivo, para remanejamento de rubricas orçamentárias, em caráter de urgência urgentíssima.

O pedido enviado nesta quinta-feira, 23, informa que recursos financeiros de secretarias da Prefeitura de Penedo com atividades suspensas, também por conta da pandemia, serão destinados para a Secretaria Municipal de Saúde empregar exclusivamente em ações de combate ao Covid-19.

Por motivo de dúvidas relacionadas sobre a instalação de leitos de UTI em Penedo, se no antigo Semep ou na Santa Casa, e a entrada de mais quatro projetos de lei na CMP no decorrer da sessão virtual, houve consenso sobre a necessidade de convocação de nova sessão extraordinária, também por videoconferência, agendada para as 14h30 de amanhã.

O teletrabalho viabilizado pela competência do webdesigner Kim Emmanuel Minas Guimarães transcorreu de forma tranquila, tanto que os vereadores solicitaram a retomada das sessões ordinárias por videoconferência, decisão já acatada pela Mesa Diretora.

“O dia de hoje representa um marco na história do Poder Legislativo penedense, tanto pela forma inédita na realização dos trabalhos da casa quanto pela possibilidade de podermos colaborar com o enfrentamento desse grave problema de saúde que afeta todo mundo. Tenho certeza que tudo que for possível fazer, para o bem do povo de Penedo, nós vereadores faremos”, afirmou Marcelo Pereira.

por Fernando Vinícius – Ascom CMP