Camila Queiroz explica briga com a Globo

Fim do silêncio! Camila Queiroz resolveu falar nas redes sociais sobre a sua saída da Globo durante a reta final das gravações de ‘Verdades Secretas 2’. A atriz rebateu as acusações que exigiu interferir no destino da personagem Angel, mas reconheceu algumas exigências contratuais.

“Muito foi falada sobre exigências contratuais inaceitáveis. Vocês sabem que uma vida de um artista é regida por um acordo de vontades. Essas supostas exigências que fiz nada fogem de padrões de contratos de artistas ou qualquer outro profissional que busca uma organização de seu desenvolvimento”, declarou.

“Nesse caso específico, sugeri uma garantia pela obra. Se dedicar a mais uma temporada significaria para mim abrir mão de outros projetos, é como se fosse alugar uma casa, tem que dar uma garantia. Ela é incomum? Acho que não”, completou

Camila ainda afirmou que “nunca quis definir o que ia acontecer na narrativa” e revelou ter conversado com o autor Walcyr Carrasco.

“A única coisa que quis na época era saber o rumo da minha personagem para que eu enquanto atriz pudesse definir a construção do personagem. Precisava saber se estava construindo para a finalização ou prospectando para uma próxima temporada. Quero deixar claro que enviei uma mensagem para o autor e deixei claro que se o destino fosse a morte da personagem eu não me oporia, desde que fosse a decisão dele”, explicou.

No fim do desabafo, a atriz agradeceu o apoio da equipe e disse que sofreu com a polêmica: “Tudo isso que aconteceu me afetou muito. Mas os caminhos que segui foram baseados nos meus valores e propósitos de vida. Ser mulher, jovem e artista não é fácil. O preconceito contra a mulher é o mais histórico que existe, é estrutural. Temos que coexistir e isso só é possível se zelarmos pela nossa convivência. Espero que esse assunto se encerre, não quero mais lidar com isso, chega”.

Após a divulgação de dois finais diferentes para ‘Verdades Secretas 2’, um eventual retorno de Camila Queiroz foi especulado. A assessora de imprensa da atriz afirmou que a volta é uma “possibilidade concreta”.

