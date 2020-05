Caminhão carregado com botijões de água tomba na AL-415

Um caminhão carregado de botijões de água mineral tombou, na manhã deste sábado (2), em um trecho da rodovia AL-415, que liga os municípios de São Miguel dos Campos e Roteiro. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o acidente aconteceu quando o condutor seguia no sentido São Miguel dos Campos/Roteiro. Para evitar uma possível colisão, ele tentou desviar de um veículo que trafegava em uma curva no sentido oposto da via, mas acabou tombando.

Com o tombamento do caminhão, a carga ficou espalhada pela pista, que precisou ser interditada para que os policiais controlassem o tráfego de veículos.

Fonte: G1/AL