Um caminhão carregado com melancias capotou na AL-101, no Povoado Lagoa Azeda, em Jequiá da Praia. Duas pessoas tiveram ferimentos leves.

O condutor disse aos militares do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) que seguia no sentido Roteiro, quando perdeu o controle do veículo em uma curva, saiu da pista e capotou na rodovia.

O motorista e o passageiro tiveram ferimentos leves. A carga ficou espalhada na pista.

Fonte: G1/AL