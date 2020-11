Caminhão-cegonha com 10 veículos tomba na BR-101, em Flexeiras

Um caminhão-cegonha que transportava 10 veículos tombou na madrugada deste domingo (29) em um trecho da BR-01, no município de Flexeiras, Zona da Mata de Alagoas. Não há registro de feridos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito no local. A via precisou ser totalmente interditada, causando congestionamento na região.

De acordo com a TV Gazeta, o veículo vinha do estado de Pernambuco para Minas Gerais. Um guincho tenta retirar os carros e o caminhão do local.

Segundo a PRF, não há previsão para que a via seja liberada.

Fonte: G1/AL