Caminhão descontrolado invade casa e deixa três feridos em Penedo

Um caminhão caçamba descontrolado invadiu uma casa e feriu três pessoas na tarde deste segunda-feira (24), em Penedo, município do interior de Alagoas. Não há informação do que causou o acidente.

Os bombeiros socorreram o motorista do caminhão, de 23 anos, e a passageira, de 24 anos. Uma terceira vítima foi levada ao hospital antes da chega do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a assessoria de comunicação dos bombeiros, a residência estava desocupada no momento do acidente. Não há informação sobre como a terceira vítima se feriu.

O motorista e a passageira foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Fonte: G1/AL