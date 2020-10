Um caminhão pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (23) na BR-101, em São Sebastião, interior de Alagoas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio aconteceu depois de um pneu do veículo estourar. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Uma das vias da rodovia ficou interditada por trinta minutos e depois foi liberada.

Fonte: G1/AL