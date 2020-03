Caminhoneiro é encontrado morto dentro de cabine em posto na BR-101

Um caminhoneiro foi encontrado morto dentro da cabine do caminhão nesta terça-feira (3). O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis na saída da rodovia BR-101, no sentido do município de Messias. A causa da morte não foi identificada. A identidade do motorista não foi divulgada.

A seguradora que monitora o caminhão entrou em contato com o segurança do posto, que encontrou o motorista morto deitado dentro do caminhão.

Os funcionários da seguradora estranharam o fato do caminhão estar parado há muitos dias no mesmo ponto.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou os Institutos de Criminalística (IC) e Medicina Legal (IML).

Fonte: G1/AL