Campanha de vacinação contra Covid é intensificada em Penedo

A campanha de imunização do povo de Penedo contra Covid-19 está sendo intensificada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

A partir desta quinta-feira, 13, equipes volantes iniciam o trabalho de busca ativa para vacinar pessoas com 2ª dose, dose de reforço e também quem ainda sequer iniciou o esquema vacinal.

A vacinação itinerante começa pelo bairro Santo Antônio, o tradicional Barro Vermelho. Na sexta-feira, 14, é a vez do bairro Santa Luzia (Barro Duro).

No sábado, 15, a Secretaria de Saúde concentra o esforço no Theatro Sete de Setembro, assistência que estará disponível das 7h às 13 horas.

Ao mesmo tempo, a gestão Crescendo Com Seu Povo mantém a Central de Vacinação contra Covid funcionando normalmente no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, de segunda à sábado, das 8h às 16 horas nos dias úteis e até o meio-dia no sábado.

É importante ampliar a imunização para evitar a disseminação do coronavírus e as variantes da gripe cujo índice de mortalidade é muito maior entre pessoas não vacinadas.

Fonte: Decom PMP