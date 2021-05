Campanha de Vacinação contra Influenza inicia na próxima quarta-feira (5)

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), em parceria com os 102 municípios alagoanos, inicia, na próxima quarta-feira (5), a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2021. A ação visa imunizar, até o dia 9 de julho, pelo menos 90% dos 1.197.444 alagoanos que integram o público-alvo estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS).

Para o êxito da imunização, a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2021 será dividida em três etapas, conforme estabelecido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). A primeira começa na quarta-feira (5) e vai até o dia 26 de maio, sendo destinada a crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde, totalizando 419.824 pessoas.

Já a segunda etapa Campanha de Vacinação contra a Influenza 2021, que vai vacinar 423.879 pessoas, tem como público-alvo os idosos com 60 anos e mais, além dos professores. E a terceira e última etapa vai vacinar 353.741 alagoanos, entre pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do Sistema Prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Indígenas e Crianças – É importante ressaltar que, no caso das crianças com 6 meses até menores de seis anos, que irão tomar a vacina contra a Influenza pela primeira vez, o esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de 30 dias entre as doses. Já, com relação aos indígenas, todos acima de seis meses de idade devem ser vacinados e, no caso das crianças indígenas com idade até oito anos, que irão ser vacinadas pela primeira vez, é necessário que se tome uma segunda dose após 30 dias da primeira.

A exemplo de todas as vacinas, existem precauções que devem ser adotadas, segundo a assessora do PNI em Alagoas, Rafaela Siqueira. “No caso de pessoas com doenças febris agudas, moderadas ou graves, é recomendado adiar a aplicação até a resolução do quadro clínico. Com relação àqueles que estão com suspeita ou com diagnóstico confirmado para Covid-19, só poderão tomar a vacina contra a Influenza após a recuperação total e pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas”, informou.

Ainda de acordo com ela, todas as pessoas com histórico de alergia ao ovo de galinha não podem ser vacinadas contra a Influenza, com exceção daquelas que apresentam apenas urticária, sem haver desconforto respiratório ou vômitos. Nestes casos, a aplicação pode ser feita, mas, apenas, sob supervisão médica.

“Já as contraindicações são para crianças menores de seis meses de idade e com história de alergias graves a doses anteriores da vacina contra a Influenza”, ressaltou Rafael Siqueira. Ao enfatizar que, as pessoas do público-alvo que ainda não tenham se imunizado contra a Covid-19, devem tomar primeiro a CoronaVac ou a AstraZeneca e, somente após 14 dias, devem retornar aos postos de vacinação para receberem a dose da vacina contra a Influenza.

