Campanha Outubro Rosa atende comerciárias e população de Penedo

Mulheres que trabalham no comércio de Penedo são o público-alvo da Campanha Outubro Rosa desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) nesta terça-feira-feira, 26.

A descentralização dos serviços acontece na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), localizada no Centro Histórico da cidade, ao lado da sede do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

A assistência promovida pela Prefeitura de Penedo permitiu que Tassiana Pereira da Silva, 33 anos, atualizasse os exames de prevenção. “Eu faço no posto de saúde, geralmente duas vezes por ano, mas ainda não tinha feito este ano”, contou a comerciária que recebeu autorização do lojista para receber o atendimento que tem parceria do Sindlojas Penedo.

Tassiana teve a pressão arterial verificada, teste rápido de glicemia, consulta médica e exames ginecológicos, serviços ofertados pela SEMS Penedo na Sedetur que também estão disponíveis para mulheres que não trabalham no comércio penedense.

Informada por uma vizinha, a idosa Edna Nogueira dos Santos, 77 anos, aproveitou a proximidade da assistência de sua casa – ela reside no Rosário Estreito – para ser atendida. “Foi o melhor presente que Deus me deu hoje, acordei com o pé direito, as pessoas me atenderam muito bem”, contou senhora mãe de onze filhos e viúva há 17 anos.

“Estou muito satisfeita com o que o nosso prefeito está fazendo por Penedo, ele deve ter aprendido com Dr. Hélio Lopes que me atendeu muitas vezes, não esqueço nunca, ele foi o pai da pobreza”, recordou Edna Nogueira o exemplo de homem público herdado por Ronaldo Lopes de seu pai, médico, ex-prefeito de Penedo e deputado estadual.

O Outubro Rosa prioriza a realização de exames de citologia para mulheres com idade de 25 a 64 anos e exame de mamografia, serviço ofertado no Centro de Diagnóstico de Penedo que dispensa encaminhamento médico para mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos, precisando apresentar apenas documento oficial com foto e cartão SUS.

A campanha acontece na rede da Atenção Básica com consultas, exames e encaminhamentos, assim como em todos os locais onde a SEMS Penedo trabalha ações preventivas contra o câncer de mama, câncer do colo do útero e câncer de boca.

