Campeonato Alagoano retorna na quarta-feira (29)

Campeonato Alagoano Smile 2020 já tem data para recomeçar: 29 de julho. Em reunião nessa sexta-feira (29) no auditório do Estádio Rei Pelé, a Federação Alagoana de Futebol reuniu os dirigentes dos oito clubes para definir os detalhes da retomada da competição. Com aval do Governo do Estado, ficou definido que o Estadual retorna com os jogos sem a presença de público como medida restritiva no controle da pandemia do novo coronavírus. A competição ficou paralisada por mais de quatro meses.

Na quarta, as partidas da sexta rodada do Alagoano já retornam com três jogos às 16h. ASA e CSA jogam no Estádio municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. O CRB recebe o Coruripe no estádio Rei Pelé, em Maceió. E o Jaciobá enfrenta o CEO no estádio municipal Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

A sétima rodada está marcada para sexta-feira (31). As fases decisivas sofreram alterações. A semifinal e a final da competição acontecerão em jogo único no estádio Rei Pelé. Semifinal no dia 03 e a final no dia 05 de agosto. Outra mudança no regulamento foi que não haverá rebaixamento de clube para a segunda divisão para a temporada 2021.

Na reunião, o presidente da FAF, Felipe Feijó apresentou as propostas de alterações no regulamento. Com as presenças da presidente do TJD/AL, Ana Lydia Seabra e do presidente do Sindicato dos Atletas, Jorge Borçato, os dirigentes debateram as mudanças na competição em cerca de duas horas.

Foram alterados ainda os seguintes itens no regulamento:

– Cartões zerados, sendo necessário ao atleta já penalizado cumprir a suspensão automática por acúmulo desportiva (este fica dependendo de consulta fundamentada legalmente requerida anteriormente. Em caso de necessidade de utilização dos critérios de desempate previstos no artigo 5º, somente serão considerados os cartões aplicados a partir da 6ª rodada;

– Utilização, por jogo, de até 10 atletas não profissionais com até 20 anos de idade, ajustando o artigo 23 do regulamento, e o sistema da competição;

– Possibilidade de cinco substituições de atletas por equipe durante o jogo, inclusive o goleiro, observando-se até três paradas durante o jogo, excluída do cômputo eventual substituição que ocorra no intervalo da partida;

– Reposição da inscrição de atletas que tiveram o contrato encerrado ao longo da paralisação da competição, por meio de substituições no sistema, a fim de recompor o elenco das equipes, ajustando o artigo 20, parágrafo 3º, que passa a permitir 43 atletas, sendo 33 profissionais e 10 amadores, suprimida a exigência ao final do dispositivo para obrigatoriedade de ao menos cinco inscrições de atletas da categoria Sub-23;

– Suprimida a vedação contida no artigo 24 do regulamento, podendo o atleta com contrato encerrado que já tenha disputado alguma partida na competição ser inscrito por outra equipe para a disputa do restante dos jogos do Campeonato Alagoano Série A 2020;

Fonte: FAF