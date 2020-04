Campeonato Inglês pode retornar em maio

O Campeonato Inglês está com um plano ambicioso de retornar as atividades no primeiro final de semana de maio. O objetivo seria realizar as partidas com portões fechados e o término da competição seria no dia 12 de julho. A proposta será discutida em reunião com representantes dos 20 clubes da Premier League e será realizada nesta sexta-feira.

A intenção de um retorno rápido e diminuir os impactos financeiros negativos provocado pela crise do coronavírus. No entanto, a decisão precisa ser endossada pelo governo inglês, por agentes públicos de saúde e a Associação de Jogadores. A corrida pelo regresso também é relacionada aos contratos com as televisões e seus acordos firmados para a atual temporada.

Nos termos de contratos com as empresas de comunicação, entende-se que o prazo limite para o término da competição é no dia 16 de julho e, caso o torneio se prolongasse, os detentores de direitos poderiam exigir descontos milionários. Portanto, as emissoras pedem clareza para que não percam assinantes.

Ainda não há definição sobre um retorno e o único fato que se tem é que a Premier League está suspensa até o dia 30 de abril. No entanto, maio é o mês em que os clubes deveriam receber as parcelas finais dos meios de comunicação e precisar do dinheiro para pagar os salários de seus jogadores.

Fonte: Lance!