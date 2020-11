Candidato a vereador por Viçosa é detido sob suspeita de compra de votos

Um candidato a vereador por Viçosa, Zona da Mata de Alagoas, foi detido sob suspeita de compra de votos na noite de segunda-feira (9). Com ele, a polícia encontrou R$ 30 mil, notas promissórias e santinhos. Ele foi levado para o Centro Integrado da Defesa Social (Cisp) da cidade para prestar esclarecimentos.

O nome do candidato não foi divulgado. A Polícia Civil recebeu denúncia de compra de votos no bairro Sabalangá e enviou uma equipe da Asfixia ao local. Durante abordaram a várias pessoas, chegou ao candidato.

No bolso dele, os policiais encontraram R$ 12 mil em espécie. Foi feita uma busca no veículo dele e foi encontrado mais dinheiro, totalizando R$ 30 mil, notas promissórias com nomes, CPFs e valores, além de vários santinhos.

O candidato foi levado para o Cisp de Viçosa onde foi autuado pelo delegado plantonista. Não há informações se ele ficou preso ou foi liberado.

Fonte: G1/AL