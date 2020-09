Capitania dos Portos emite alerta de ressaca para o litoral de AL

A Marinha do Brasil emitiu um alerta, na tarde desta terça-feira (1), para a possibilidade de ressaca no litoral de Alagoas, com formação de ondas que podem chegar a 2,5m de altura. O alerta vale até a manhã de quinta (3).

A Capitania dos Portos de Alagoas recomenda aos navegantes de embarcações de pequeno e médio porte que evitem navegar no mar nestes dias. A orientação vale para outros tipos de embarcações também.

Os responsáveis devem ter atenção redobrada quanto ao material de salvatagem (coletes, boias salva-vidas, etc), além do estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio, dentre outros itens de segurança.

Qualquer ocorrência deve ser informada através da escuta permanente no CANAL 16 (156.8MHz), ou através do telefone 185. Denúncias devem ser feitas no telefone (82) 3215-5800.

Fonte: G1/AL