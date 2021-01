Capotamento deixa condutor ferido em trecho da AL-115, em Lagoa da Canoa

Um acidente ocorrido em trecho da Rodovia AL-115, no município de Lagoa da Canoa, no interior de Alagoas, deixou uma pessoa ferida no final da noite dessa sexta-feira (1º).

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o condutor do veículo de passeio de modelo Cruze e placa PJA 8678, identificado como José do Carmo Barbosa dos Santos, teria perdido o controle da direção, colidido contra estacas de madeira e capotado na pista.

O acidente aconteceu nas imediações do Povoado Massaranduba. Na ocasião, o condutor ficou ferido, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA). O estado de saúde dele não foi revelado.

Fonte: Gazetaweb