Capotamento deixa motorista morto em São Luís do Quitunde

Um capotamento na noite de sexta-feira (1º) deixou uma pessoa morta na rodovia AL-430, em São Luís do Quitunde, no interior de Alagoas.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o acidente aconteceu porque o condutor perdeu o controle direcional do seu carro enquanto trafegava por um trecho da rodovia. O acidente também causou danos ao veículo.

Ainda de acordo com o BPRv, a vítima, identificada como João Teixeira, de 52 anos, morreu no local. Ele era natural de Palmeira dos índios.

Uma guarnição do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de São Luís do Quitunde realizou os primeiros levantamentos. Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local para fazer a perícia e recolher o copo de João.

