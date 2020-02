Capotamento em rodovia no litoral sul de Alagoas deixa feridos

Um capotamento na rodovia AL-101 Sul, no município de Roteiro, deixou pelo menos três pessoas feridas neste domingo (2). As informações são do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv).

As vítimas foram identificadas como Rosimeire Souza dos Santos, 44; Ana Luiza Mota dos Santos, 51; e Annaci da Silva dos Santos, 24. Elas foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não correm risco de morte.

Segundo o BPRv, o veículo seguia pela rodovia e, ao passar em um declive na pista, acabou indo para a contramão. Ao tentar retornar para a mão correta, a motorista acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e capotou.

O carro foi parar dentro da vegetação à margem da rodovia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas ao local. As vítimas foram socorridas de ambulância e tiveram apoio aéreo do helicóptero Falcão 05.

O boletim médico atualizado do HGE, divulgado nesta tarde, informa que Rosimeire e Ana Luiza realizaram exames de imagem e foram colocadas em observação. Já Annaci foi transferida para ortopedia, por apresentar fratura na clavícula.

O estado de saúde das vítimas é considerado estável.

Fonte: G1/AL