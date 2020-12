Carla Diaz fala sobre descoberta de nódulo maligno

Em meados desse ano, a atriz Carla Diaz foi diagnosticada com um nódulo maligno na tireoide e, no último sábado (26), a atriz se emocionou ao comentar sobre o assunto durante a participação no programa “Altas Horas”, na TV Globo.

Feliz por ter superada a fase complicada, a beldade comentou que, foi muito difícil receber a notícia, já que achava que podia controlar a sua vida intensa de compromissos.

“Agora eu estou bem, estou curada. Acho que essa pandemia veio para fazer todo mundo parar e repensar sobre a vida. A gente acha, pelo menos eu achava, que eu tinha o controle da minha vida, da minha rotina, da minha agenda. E aí veio a pandemia bem no momento que eu ia estrear dois filmes e a vida me fez parar e olhar para o meu corpo”, comentou a musa de 30 anos.

Em seguida, a artista que está no ar na reprise de “A Força do Querer”, afirmou que o programa de Serginho Groisman foi o primeiro lugar onde comentou sobre a situação abertamente.

“É o primeiro programa que eu estou abrindo isso, falando diretamente, e eu faço questão de falar porque não é fácil. Quem passa por algo assim, quem vê a fragilidade da vida, pesa bastante”, disse ela.

Para concluir o assunto, a loira afirmou que, é sempre importante a observação com o corpo e claro, o autocuidado para que tudo fique bem o quanto antes.

“Eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir, o quanto eu tive medo. Mas eu tive muita fé e muita força para seguir em frente. E o foco de saber que ia dar certo. Fica minha mensagem: olhar para o nosso corpo, ele fala e ele sente. Agora pude completar 30 anos com esse aprendizado”, desabafou a influenciadora.

Fonte: Entretê/Terra