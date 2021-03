Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo enfrentam Paredão

Está formado o novo Paredão do BBB 2021! Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo, todos do Camarote, enfrentam a berlinda, cujo resultado será conhecido na próxima terça-feira (23).

O Paredão de hoje ganhou forma na quinta-feira (18), quando Carla Diaz e Fiuk desistiram da Prova do Líder. Primeira dupla a deixar a disputa, Carla e Fiuk foram enviados direto para a berlinda. Gilberto saiu vitorioso, após a bem-sucedida parceria com Sarah. A consultora de marketing digital está imune, tal qual o amigo. No sábado (20), Viih Tube faturou a Prova do Anjo.

Tanto a batalha pelo Líder quanto a do Anjo renderam atritos entre os colegas e Juliette. A advogada se indipôs com Pocah e Caio; em pauta, a desistência da cantora, dupla dela, “entregando” a vitória para Gil e Sarah. O mesmo se deu após a prova que permitiu a Viih carregar o colar da imunidade pra alguém.

Hoje, antes da votação, Viih Tube imunizou Thaís. Carla Diaz optou por não exercer o poder de veto que lhe fora concedido após o Paredão falso, mantendo tal benefício. Gilberto então indicou Rodolffo à berlinda, citando piadas de cunho homofóbico que o sertanejo disparou para Fiuk.

No confessionário, Arthur apontou Viih. O instrutor de crossfit foi escolhido por Fiuk, João Luiz e Juliette. Os amigos Caio e Rodolffo elegeram a advogada, assim como Pocah e Sarah – antes aliada de Ju e Gil no chamado G3. O fazendeiro, por sua vez, foi apontado por Camilla de Lucas, Carla, Thaís e Viih Tube.

Diante do empate entre Caio e Juliette, coube a Gilberto desempatar. Chorando, o doutorando em Economia afirmou que queria ver a outrora amiga no Paredão, mas acabou optando, por fim, pelo parceiro de Rodolffo. Na prova Bate e Volta, Caio escapou da disputa pela preferência do telespectador.

Fonte: RD1