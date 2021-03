Carla Diaz volta para casa vestida de dummy

Após o Paredão Falso do BBB21 na última terça-feira, 9/3, Carla Diaz volta para a casa mais vigiada do Brasil. Vestida de dummy, a sister saiu do Quarto Secreto do BBB21, atravessou o gramado da casa e bateu na porta do Quarto Cordel para acordar os brothers.

Em seguida, fez o mesmo no Quarto Colorido. Os brothers seguiram para o gramado.

Depois de reunir os confinados na área externa, Carla dá a volta na piscina e segue para o Big Fone. Ela atende ao telefone, vira para os outros brothers e tira a roupa de dummy, para surpresa de todos.

Camila de Lucas, João Luiz, Juliette e Pocah correm para abraçar a atriz e comemoram seu retorno.

Na sequência a atriz se ajoelhou e se declarou para Arthur.

Fonte: Gshow