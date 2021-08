Carlinhos Maia é contratado por Silvio Santos e terá o próprio perfume

O influenciador alagoano Carlinhos Maia divulgou, em seus stories, nesse sábado (7), que foi contratado por Silvio Santos e terá seu próprio perfume da marca Jequiti.

Carlinhos relevou que até então não tinha sentido vontade de estar no mercado com produtos que levasse seu nome. “Eu não quis todo esse tempo fazer nada de fato. Mas nos próximos meses vocês me verão fazer muita coisa que ainda não fiz”, contou.

Ainda de acordo com ele, sua equipe passou quase um ano escolhendo o cheiro do perfume, que, por fim, foi decidido por ele.

O influenciador está apostando que seu perfume será um sucesso de vendas. “Meu cheirinho vai ser o mais vendidooo, bora ver?”.

por Lívia Tenório – Gazetaweb