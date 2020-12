Carlinhos Maia é detonado por Felipe Neto e Rafinha Bastos

Após realizar uma festa para mais de cem convidados em plena pandemia do coronavírus, Carlinhos Maia foi alvo de muitas críticas na internet.

Apesar de negar a notícia de que 47 pessoas que trabalharam na festa foram contaminadas pela Covid-19, Maia foi duramente criticado por Felipe Neto no Twitter.

“’Parabéns a todos os envolvidos. Agora multiplica esse número, pensando em quantas pessoas devem ter sido infectadas pelas pessoas que pegaram na festa. Será q a consciência pesa? Eu duvido”, escreveu Felipe. O youtuber ainda acrescentou: “’Se for provado que a notícia das 47 pessoas infectadas na festa do demonho é fake, eu virei aqui me retratar. Isso não tirará a irresponsabilidade e desumanidade do cidadão, que é corriqueira e todo mundo sabe. Detalhe: ele me chamou de ‘ela’ e ‘bee’, será que ele pensa que isso ofende?”.

Revoltado com as críticas de Felipe Neto, Carlinhos Maia rebateu o youtuber. ”Demônio é seu c*, uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra c* também, vive julgando os outros!! Sai do meu pé chulé’”, respondeu ele.

Carlinhos ainda foi alvo de críticas de Rafinha Bastos e Felipe Castanhari. “Esse Carlinhos Maia tem que acabar”, escreveu Bastos. Maia respondeu dizendo: “Espere sentado fedorento”. Já Castanhari disse: “O mundo é um pouco pior com o Carlinhos Maia”. O influenciador também respondeu Felipe e falou: “Lá vem o frank sten jr”.

Fonte: ISTOÉ Gente